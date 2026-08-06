Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области восстанавливают повреждённую паводком трассу

Подрядные организации оперативно приступили к восстановительным работам на 15-м километре автомобильной дороги Куса — Магнитка в Челябинской области. На этом участке после прохождения мощного ливневого паводка зафиксировали серьёзный размыв основания опор мостового сооружения.

Источник: пресс-служба Миндотранса Челябинской области

Специалистам предстоит выполнить комплекс сложных инженерных мероприятий для обеспечения безопасности движения. Дорожникам необходимо полностью восстановить опоры пролётных строений, укрепить конусы, а также привести в порядок дорожное покрытие моста и установить новое барьерное ограждение.

Напомним, в Кусинском округе Челябинской области продолжают устранять последствия сильного паводка, вызванного подъёмом уровня воды в местных реках. Из-за сложной гидрологической обстановки в муниципалитете ввели режим повышенной готовности, а подъём воды привёл к повреждению дорожной инфраструктуры и нарушению транспортного сообщения. Власти подчёркивают, что ситуация в пострадавших территориях находится под постоянным контролем.