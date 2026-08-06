В Челябинской области восстанавливают повреждённую паводком трассу

Напомним, в Кусинском округе Челябинской области продолжают устранять последствия сильного паводка, вызванного подъёмом уровня воды в местных реках. Из-за сложной гидрологической обстановки в муниципалитете ввели режим повышенной готовности, а подъём воды привёл к повреждению дорожной инфраструктуры и нарушению транспортного сообщения. Власти подчёркивают, что ситуация в пострадавших территориях находится под постоянным контролем.