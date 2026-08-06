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Курьер ответит за хищение 1 млн рублей у жительниц Башкирии

Курьер ответит за хищение 1 млн рублей у жительниц Башкирии.

Источник: Башинформ

В Нефтекамске в суд передаётся дело в отношении курьера мошеннической группы, которого полиция задержала с поличным в мае текущего года. Как сообщили в республиканской прокуратуре, аферисты обманули двух местных жительниц 90 и 85 лет, выманив у них 950 тыс. рублей выдуманными историями о ДТП, которые якобы совершили их родственники. Молодой уфимец забрал у них эти деньги и перевёл «работодателям», оставив себе оговорённую часть. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, ему предстоит понести полную ответственность за хищение средств пенсионерок.

Ранее в Нефтекамске суд принял к производству дело в отношении курьера из Казани: он забрал для мошенников 3,6 млн руб.