СК оценил ущерб от действий ВСУ в Курской области в 504 млрд рублей

По её словам, специалисты уже обследовали 186 населённых пунктов региона. Размер ущерба был установлен в ходе экспертиз, проведённых Судебно-экспертным центром СК России.
«Осмотрены 186 населённых пунктов Курской области. По результатам экспертиз установлен ущерб от действий украинских вооружённых формирований на сумму 504,9 млрд рублей», — сообщила Петренко.
Она отметила, что проверки продолжаются по мере разминирования территорий, где шли боевые действия. В работе участвуют специалисты Минобороны России, МЧС и региональных служб.
Кроме того, Следственный комитет расследует уголовные дела о повреждении 53 объектов культурного наследия в Курской области. Среди них — Свято-Троицкий храм в Судже, краеведческий музей, несколько исторических церквей и усадьба Барятинских «Марьино».
Следователи продолжают фиксировать последствия боевых действий и устанавливать размер нанесённого ущерба.
Ранее Life.ru писал, что 302 жителя приграничных районов Курской области остаются пропавшими без вести. Омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что поиск людей продолжается с момента начала боевых действий в регионе. Власти и специалисты продолжают устанавливать судьбу тех, с кем была потеряна связь.
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