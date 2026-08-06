СК оценил ущерб от действий ВСУ в Курской области в 504 млрд рублей

Ранее Life.ru писал, что 302 жителя приграничных районов Курской области остаются пропавшими без вести. Омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что поиск людей продолжается с момента начала боевых действий в регионе. Власти и специалисты продолжают устанавливать судьбу тех, с кем была потеряна связь.