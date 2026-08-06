Экипаж пропавшего самолета из Ленобласти эвакуировали в Иркутской области

Вертолет авиационного поисково-спасательного центра доставил пилота и летчика-наблюдателя в аэропорт Бодайбо. По словам главы региона, летчики получили лишь небольшие ссадины и ушибы, после чего их направили на медицинский осмотр. Как рассказали сами члены экипажа, самолет при происшествии почти не пострадал.