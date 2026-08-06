СК предъявил обвинения 35 наёмникам за вторжение в Курскую область

«ГСУ и ГВСУ СК России очно и заочно предъявлено обвинение 35 иностранным наёмникам, участвовавшим во вторжении в Курскую область. В их числе граждане Грузии, США, Новой Зеландии, Литвы, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других стран», — заявила Петренко.
В отношении 28 фигурантов расследование уже завершено. Ещё семь уголовных дел продолжают находиться в производстве следственных органов.
СК устанавливает все обстоятельства участия иностранных граждан в боевых действиях на территории региона и продолжает расследование.
Ранее Life.ru писал, что судьба 302 жителей приграничных районов Курской области остаётся неизвестной. По словам омбудсмена Яны Лантратовой, поиск людей продолжается после начала боевых действий в регионе. Специалисты продолжают устанавливать местонахождение тех, с кем была потеряна связь.
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