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СК раскрыл масштаб преступлений украинских боевиков в Курской области

Следственный комитет России сообщил о фиксации преступлений против мирных жителей более чем в 25 населённых пунктах Курской области в ходе расследования вторжения украинских формирований в регион.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, сотрудники Главного военного следственного управления документируют обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

В числе населённых пунктов, где проводятся следственные мероприятия, названы Курск, Суджа, а также сёла Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Погребки, Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Гоголевка, Казачья Локня, Гончаровка, Плехово и другие территории.

В ведомстве отметили, что расследование продолжается, а следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к выявленным эпизодам.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что 302 жителя приграничных районов Курской области до сих пор считаются пропавшими без вести. Напомним, атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. В апреле 2025-го российское военное руководство сообщило о завершении операции по освобождению территории региона от украинских формирований.

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