СК раскрыл масштаб преступлений украинских боевиков в Курской области

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что 302 жителя приграничных районов Курской области до сих пор считаются пропавшими без вести. Напомним, атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. В апреле 2025-го российское военное руководство сообщило о завершении операции по освобождению территории региона от украинских формирований.