Подростки устроили массовую драку с ножом и ракетницей в центре Челябинска

По данным СК, информация о конфликте поступила в следственные органы вечером 5 августа. На место сразу направили экипажи патрульно-постовой службы и ДПС.
Выяснилось, что среди участников были несовершеннолетние.
В результате 18-летний молодой человек получил ножевые ранения ног и ожоги от ракетницы. Его доставили в больницу. Также пострадали ещё четверо человек — молодые люди в возрасте 16, 17 и 19 лет. У одного из участников конфликта похитили мобильный телефон и наушники.
В отдел полиции доставили пятерых молодых людей, среди них — трое несовершеннолетних в возрасте 16−17 лет. Совершеннолетний участник конфликта с травмами конечности и спины самостоятельно обратился за медицинской помощью.
Сейчас полицейские и следователи устанавливают всех участников произошедшего, а также выясняют причины и обстоятельства конфликта.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство. Правоохранители проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.