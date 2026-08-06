Подростки устроили массовую драку с ножом и ракетницей в центре Челябинска

В результате 18-летний молодой человек получил ножевые ранения ног и ожоги от ракетницы. Его доставили в больницу. Также пострадали ещё четверо человек — молодые люди в возрасте 16, 17 и 19 лет. У одного из участников конфликта похитили мобильный телефон и наушники.