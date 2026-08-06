Задержанный в Ростове мужчина сообщил, как загорелись АЗС и автостоянка

В донской столице полицейские задержали мужчину, ставшего виновником ночных возгораний на автозаправочной станции и придомовой территории. Подробности инцидента, связанного с незаконным оборотом ГСМ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Как выяснилось, задержанный — житель Мелитополя — пытался наладить схему перепродажи топлива. В ночь на 5 августа он прибыл на ростовскую АЗС, чтобы закупить бензин в емкостях для его последующей реализации в Запорожской области. В процессе погрузки тары произошло возгорание.
Не сумев локализовать огонь, мужчина выбросил одну из горящих емкостей («куб») прямо на территории заправки и спешно покинул объект. Он заехал во двор многоэтажного дома, где предпринял еще одну попытку потушить автомобиль. В результате, бросив транспортное средство, нарушитель попытался скрыться пешком, однако был оперативно задержан сотрудниками полиции.
«Я хотел купить бензин с целью перепродажи. Приехал заправляться, и тут машина вспыхнула. Выкинул куб, заехал во двор. Хотел остановиться потушить, но пламя уже было большое», — пояснил свои действия задержанный на оперативной съемке МВД.
Правоохранители устанавливают полный материальный ущерб, причиненный бизнес-активностью перекупщика.