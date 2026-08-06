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Шесть районов Ростовской области подверглись атаке ВСУ в ночь на 6 августа

Силы ПВО уничтожили более 20 беспилотников в небе над шестью районами Ростовской области.

В ночь на 6 августа донской регион отразил атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. О перехвате воздушных целей в своем канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали более двух десятков БПЛА ВСУ. Перехваты были зафиксированы в воздушном пространстве шести районов области: Чертковского, Миллеровского, Шолоховского, Верхнедонского, Каменского и Тарасовского.

Данные о пострадавших среди населения и повреждениях наземной инфраструктуры не поступали. Профильные службы продолжают обследование территорий для уточнения возможных последствий ночной атаки ВСУ.

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