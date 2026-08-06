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Выезд из Ярославля в сторону Москвы закрыли из-за атаки БПЛА

Движение транспорта на выезде из Ярославля в Москву временно ограничено. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Движение транспорта на выезде из Ярославля в Москву временно ограничено. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, проезд закрыли из-за беспилотной атаки, меры приняли в целях безопасности. Евраев отметил, что движения нет от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

В своем канале в МАКС губернатор призвал водителей отказаться от поездок в этом направлении или выбрать пути объезда.

5 августа губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара украинского БПЛА по частному дому в селе Козыревка один человек погиб, еще семеро пострадали.

В этот же день стало известно, что в результате удара ВСУ по медучреждению в Донецке погибла пенсионерка, еще две женщины получили ранения. Больницу атаковал вражеский беспилотник.

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