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СК: Жертвами вторжения ВСУ в Курскую область стали 640 мирных жителей

Следственный комитет России сообщил новые данные о последствиях вторжения украинских войск в Курскую область в 2024 году. По информации ведомства, жертвами атак стали 640 мирных жителей.

Источник: Life.ru

Как заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, среди погибших оказался один несовершеннолетний. Ранения получили 561 человек, в том числе 25 детей.

Кроме того, следователи признали потерпевшими и уже допросили 87 389 человек, которые пострадали в результате действий украинских военных.

Всего же ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область составил 504 млрд рублей. Украинские боевики и наёмники совершили преступления против жителей 25 населённых пунктов региона. В Следственном комитете подчеркнули, что продолжают расследование преступлений, совершённых в отношении мирного населения Курщины.

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