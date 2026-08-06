СК: Жертвами вторжения ВСУ в Курскую область стали 640 мирных жителей

Всего же ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область составил 504 млрд рублей. Украинские боевики и наёмники совершили преступления против жителей 25 населённых пунктов региона. В Следственном комитете подчеркнули, что продолжают расследование преступлений, совершённых в отношении мирного населения Курщины.