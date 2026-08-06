Моряки с затонувшего судна «Янина» получат выплаты

Контейнеровоз «Янина», принадлежащий группе FESCO (входит в контур управления «Росатома»), затонул в ночь на 1 августа в 130 милях от Новороссийска. На борту судна, перевозившего гражданские грузы, находились 17 человек — все они были спасены.