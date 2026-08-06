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Над Калужской областью уничтожили 17 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 17 украинских беспилотников над Калужской областью. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Источник: Life.ru

Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, воздушные цели были сбиты сразу в нескольких муниципальных округах.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Думиничского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — написал глава региона.

После отражения атаки на местах работают оперативные группы. Специалисты продолжают проверять территорию и уточнять последствия произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области за ночь уничтожили более 20 беспилотников ВСУ. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что атака была отражена сразу в шести районах региона. Предварительно, данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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