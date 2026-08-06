Появились фото с места крушения пропавшего Cessna 182 в Иркутской области

В Бодайбинском районе Иркутской области обнаружен пропавший легкомоторный самолет Cessna 182. Губернатор региона Игорь Кобзев в четверг опубликовал в соцсети «ВКонтакте» первые кадры с места крушения.
«Первые кадры с места крушения легкомоторного самолета Cessna 182 в Бодайбинском районе. Машина получила повреждения от удара с сопкой, но люди внутри — уцелели», — подписал Кобзев опубликованные снимки.
Фото: vk.ru/i_kobzev / предоставлено спасателями.
Самолет занимался мониторингом лесопожарной обстановки. В понедельник борт не вышел на связь в назначенное время и не вернулся в поселок Мама. Были организованы поиски самолета. 5 августа экипаж сам вышел на связь. Пилот и летчик-наблюдатель по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты. Летчики находились в 90 километрах от Бодайбо.
Ранее Кобзев сообщал, что пропавший самолет Cessna 182 принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области. Он подтвердил, что судно выполняло мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе.