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Появились фото с места крушения пропавшего Cessna 182 в Иркутской области

Кобзев сообщил, что пропавший в понедельник самолет Cessna 182 получил повреждения от удара с сопкой.

Источник: Комсомольская правда

В Бодайбинском районе Иркутской области обнаружен пропавший легкомоторный самолет Cessna 182. Губернатор региона Игорь Кобзев в четверг опубликовал в соцсети «ВКонтакте» первые кадры с места крушения.

«Первые кадры с места крушения легкомоторного самолета Cessna 182 в Бодайбинском районе. Машина получила повреждения от удара с сопкой, но люди внутри — уцелели», — подписал Кобзев опубликованные снимки.

Фото: vk.ru/i_kobzev / предоставлено спасателями.

Самолет занимался мониторингом лесопожарной обстановки. В понедельник борт не вышел на связь в назначенное время и не вернулся в поселок Мама. Были организованы поиски самолета. 5 августа экипаж сам вышел на связь. Пилот и летчик-наблюдатель по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты. Летчики находились в 90 километрах от Бодайбо.

Ранее Кобзев сообщал, что пропавший самолет Cessna 182 принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области. Он подтвердил, что судно выполняло мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе.