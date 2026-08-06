Появились фото с места крушения пропавшего Cessna 182 в Иркутской области

Самолет занимался мониторингом лесопожарной обстановки. В понедельник борт не вышел на связь в назначенное время и не вернулся в поселок Мама. Были организованы поиски самолета. 5 августа экипаж сам вышел на связь. Пилот и летчик-наблюдатель по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты. Летчики находились в 90 километрах от Бодайбо.