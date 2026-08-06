В Испании арестовали одного из самых разыскиваемых преступников Великобритании

По данным следствия, мужчина более двух лет скрывался от правоохранителей, постоянно меняя место жительства и используя поддельные данные. Его удалось задержать в Мадриде в ходе совместной операции испанской полиции и Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании.