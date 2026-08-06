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В Испании арестовали одного из самых разыскиваемых преступников Великобритании

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Великобритании Джона Рокса.

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Великобритании Джона Рокса. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным следствия, мужчина более двух лет скрывался от правоохранителей, постоянно меняя место жительства и используя поддельные данные. Его удалось задержать в Мадриде в ходе совместной операции испанской полиции и Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании.

В настоящее время задержанный находится под стражей и ожидает решения вопроса об экстрадиции в Великобританию.

Налоговая официально ликвидировала ИП Земфиры* в России.

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