В Испании арестовали одного из самых разыскиваемых преступников Великобритании

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Великобритании Джона Рокса. Об этом сообщают британские СМИ.
По данным следствия, мужчина более двух лет скрывался от правоохранителей, постоянно меняя место жительства и используя поддельные данные. Его удалось задержать в Мадриде в ходе совместной операции испанской полиции и Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании.
В настоящее время задержанный находится под стражей и ожидает решения вопроса об экстрадиции в Великобританию.
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