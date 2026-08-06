Новости Ростовской области 6 августа: БПЛА ВСУ, бензин, криминал, погода

Утро в Ростовской области началось с отчётов об отражении ночных атак БПЛА ВСУ. Наши силы ПВО уничтожили около 20 дронов врага над шестью районами.
Тем временем власти опровергают слухи о закрытии АЗС, а цены на бензин вновь изменились. Синоптики же предупреждают жителей Дона о сохранении экстремальной жары. Главные новости к этому часу — в подборке rostov.aif.ru.
Атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 6 августа 2026: что известно.
Губернатор донского региона Юрий Слюсарь сообщил утром 6 августа, что ночью системы ПВО уничтожили более 20 вражеских беспилотников над территорией шести районов Ростовской области. Дроны ВСУ сбиты над Чертковским, Миллеровским, Шолоховским, Каменским, Тарасовским и Верхнедонским районами. Подробности уточняются.
Накануне, 5 августа, воздушные цели поразили в четырёх районах — Тарасовском, Каменском, Миллеровском и Неклиновском. По данным главы региона, в этот период в небе сбили 40 украинских БПЛА. В Неклиновском районе падение обломков вызвало возгорание сухостоя. Пострадавших нет, пожар оперативно потушили.
В Шахтах похоронят пятилетнюю девочку, погибшую при атаке БПЛА ВСУ в Архипо-Осиповке.
Церемония прощания с Соней П. пройдёт 6 августа в 11:00 по адресу: Шахты, улица Катаева, 60.
Ребёнок погиб 3 августа в результате удара беспилотников ВСУ по пляжу на черноморском побережье в 55 км от Геленджика. При атаке погибли семь человек, из них четверо — дети. Двое малышей прибыли на отдых из Шахт.
Мама погибшей девочки из Шахт проходит лечение. Родители четырёхлетнего мальчика, также погибшего в результате атаки, находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
В Ростове задержали мужчину, устроившего крупный пожар: сгорели АЗС и 21 машина.
Полиция задержала 43-летнего мужчину, жителя Мелитополя, подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества.
По версии следствия, ночью 5 августа мужчина перегнал уже горящий автомобиль с АЗС на Королёва, 19/1 во двор жилого дома на Космонавтов, 41/3. В результате пожара уничтожена 21 машина, повреждено здание. Подозреваемый скрылся с места происшествия, но был задержан.
«Приехал купить бензин и перепродать у себя дома в Мелитополе. Сначала загорелся один куб, потом второй. Я заехал во двор, хотел остановиться потушить, но пламя уже было большое», — рассказал подозреваемый.
Возбуждено уголовное дело.
Ситуация на топливном рынке 6 августа 2026: власти опровергли массовое закрытие АЗС в Ростовской области.
В правительстве донского региона опровергли информацию о массовом закрытии автозаправочных станций, которая ранее распространилась в сети.
«Сеть автозаправочных комплексов на территории Ростовской области работает в штатном режиме», — отметили в пресс-службе правительства.
По данным источника, кратковременные приостановки в работе некоторых станций связаны исключительно с плановым техобслуживанием, регламентными работами на топливораздаточных колонках либо сливом топлива из бензовозов. Как правило, такие процедуры занимают от нескольких минут до нескольких часов, после чего станции возобновляют работу в полном объёме.
Средние цены на АЗС Ростовской области по состоянию на 6 августа 2026 года:
• АИ-92 — 81.21 ₽/л.
• АИ-95 — 89.64 ₽/л.
• АИ-98 — 107.21 ₽/л.
• Дизельное топливо — 87.92 ₽/л.
В жутком массовом ДТП под Ростовом погибла пассажирка.
Авария произошла 5 августа на автодороге Чалтырь — хутор Калинин, сообщает Госавтоинспекция региона.
По предварительным данным, 76-летний водитель Kia Rio при повороте на второстепенную дорогу не уступил встречной Toyota Camry. После столкновения иномарка отлетела на встречную полосу и столкнулась с Lada Granta.
В результате ДТП 63-летняя пассажирка Kia Rio скончалась до приезда скорой помощи. Ещё два человека получили травмы и были доставлены в больницу.
Погода 6 августа 2026: в Ростове-на-Дону и области ожидается жаркая погода.
В донской столице 6 августа прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от +24 до +35 °C.
В целом по Ростовской области сохранится тёплая сухая погода, в отдельных районах столбики термометров поднимутся до +37−38 °C. В северных районах области ночью возможны кратковременные дожди с грозами, однако днём существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный и восточный, умеренный — 3−6 м/с.