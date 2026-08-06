Парализованный морпех прополз километр после удара молнии и встречи с медведем на Алтае

В Республике Алтай участник специальной военной операции выжил после удара молнии, которая попала в дерево рядом с ним. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Хубезов.
Мужчина ехал верхом на лошади и заметил, что их преследует медведь. Он быстро подъехал к дереву, чтобы привязать лошадь и разобраться со зверем. В этот момент в дерево ударила молния. Заряд прошел через дерево, лошадь и самого бойца. Дерево разлетелось в щепки, лошадь упала замертво и придавила ногу мужчине. Молния ударила морпеха в затылок и шею, загорелись шапка и воротник куртки.
По словам пострадавшего, тело мгновенно парализовало — двигалась только одна рука, и то с трудом. Несмотря на это, боец смог освободиться от придавившей ногу лошади одной рукой, прополз более километра до дороги. Там его подобрали люди и отвезли в ближайшую больницу. Сейчас он получает необходимое лечение.
Хубезов отметил, что мужчина — действующий участник СВО, морпех. В зоне боевых действий погибли два его старших брата.