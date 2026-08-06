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В Ярославской области отразили самую массовую атаку дронов ВСУ

В Ярославской области уничтожили 88 дронов ВСУ ночью 6 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Ярославской области отражена самая массовая атака украинских беспилотников. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По словам главы области, российские военные уничтожили 88 беспилотников, жертв и пострадавших нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вечером 5 августа ВС РФ продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, российские войска поразили в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы два сухогруза, которые доставляли грузы военного назначения.

При этом за ночь 4 августа перехватили и уничтожили над регионами страны 320 дронов ВСУ. Российские бойцы отбивали атаки в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе и Республике Крым.

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