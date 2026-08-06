В Ярославской области отразили самую массовую атаку дронов ВСУ

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вечером 5 августа ВС РФ продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, российские войска поразили в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы два сухогруза, которые доставляли грузы военного назначения.