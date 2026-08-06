В Ивделе медведица с медвежатами кинулась на прохожего

В Ивделе в ночь на 6 августа медведица с тремя медвежатами вышла на дорогу на улице Шляхтина. Камера видеонаблюдения на одном из дворов засняла момент, когда животное кинулось на прохожего, от чего тот упал.
— Сегодня ночью по улице Шляхтина ходила медведица с медвежатами, примите, пожалуйста, какие-то меры! — Пишет местный житель.
Это уже не первый случай, когда медведица выходит к людям. Ранее, в конце июля, животное бегало по дороге на улице Першинской. Увидев машину, медведица с медвежатами отбежала на обочину, но в лес возвращаться не собиралась. Также медведя видели на городском кладбище.
В чате с главой Ивделя Игорем Сусловым местные жители просят принять меры. Люди выступают против того, чтобы медведей отстреливали, ведь, по мнению местных, они выходят не с целью нападать на людей, а в поисках еды.