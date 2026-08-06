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В Ивделе медведица с медвежатами кинулась на прохожего

В Ивделе медведи вышли к людям.

Источник: Соцсети

В Ивделе в ночь на 6 августа медведица с тремя медвежатами вышла на дорогу на улице Шляхтина. Камера видеонаблюдения на одном из дворов засняла момент, когда животное кинулось на прохожего, от чего тот упал.

— Сегодня ночью по улице Шляхтина ходила медведица с медвежатами, примите, пожалуйста, какие-то меры! — Пишет местный житель.

Это уже не первый случай, когда медведица выходит к людям. Ранее, в конце июля, животное бегало по дороге на улице Першинской. Увидев машину, медведица с медвежатами отбежала на обочину, но в лес возвращаться не собиралась. Также медведя видели на городском кладбище.

В чате с главой Ивделя Игорем Сусловым местные жители просят принять меры. Люди выступают против того, чтобы медведей отстреливали, ведь, по мнению местных, они выходят не с целью нападать на людей, а в поисках еды.