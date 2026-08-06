В Ивделе медведица с медвежатами кинулась на прохожего

Это уже не первый случай, когда медведица выходит к людям. Ранее, в конце июля, животное бегало по дороге на улице Першинской. Увидев машину, медведица с медвежатами отбежала на обочину, но в лес возвращаться не собиралась. Также медведя видели на городском кладбище.