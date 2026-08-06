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В Безенчукском районе на браконьера завели уголовное дело

Полиция Безенчукского района пресекла незаконную добычу водных биоресурсов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

Местный житель, находясь на реке Безенчук около села Екатериновка, используя запрещенное орудие лова (сети), ловил рыбу в период, когда это делать запрещено. У задержанного изъяли незаконный вылов — свыше 20 экземпляров рыбы различных видов, а также лодку и запрещенные орудия лова. После фиксации нарушения рыбу выпустили в естественную среду обитания.

По данным сотрудников полиции, в прошлом 48-летний безработный местный житель привлекался к уголовной ответственности за хищение.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Отягчающим обстоятельством стало ведение промысла в местах нереста, что нанесло особый ущерб экосистеме региона. Сообщается, что ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 27 тыс. рублей.

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