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В Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельсов, шесть пассажиров обратились к медикам

В Нижнем Тагиле устанавливают обстоятельства схода трамвая № 12 с рельсов.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

ЧП случилось накануне днем на улице Кулибина. По информации Госавтоинспекция Свердловской области, вагоновожатая во время движении допустила сход задней тележки с путей, после чего трамвай въехал в столб.

В салоне находилось около трех десятков пассажиров, шестеро из них (в том числе двое несовершеннолетних) обратились за помощью медикам — после осмотра всех отпустили домой.

«Трамваем управляла 31-летняя местная жительница, стаж категории “Tm” — один год. В этом году за несоблюдение правил не привлекалась», — сообщили в ГАИ.

Она рассказала инспекторам, что, когда все пассажиры вышли и зашли, на перекрестке она почувствовала резкий толчок задней тележки. Экстренно затормозив, женщина потеряла контроль над траекторией движения, из-за чего трамвай занесло.

В отношении нее составлены протоколы за повреждение столба и нарушение ПДД. По факту инцидента проводится проверка.