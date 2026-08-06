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Частный дом сгорел в результате самой массовой атаки БПЛА на Ярославскую область

Частный дом сгорел, в нескольких многоэтажках выбило стекла после самой массовой атаки БПЛА на Ярославскую область. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Частный дом сгорел, в нескольких многоэтажках выбило стекла после самой массовой атаки БПЛА на Ярославскую область. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По данным чиновника, в результате атаки также повреждены автомобили местных жителей. Жертв и пострадавших в ходе налета нет. Всего за время атаки силы противовоздушной обороны ликвидировали 88 украинских беспилотников.

— Фрагменты беспилотников могут быть обнаружены и в других местах. Важно, при их обнаружении не приближаться к ним, рядом с ними не пользоваться телефонами. Необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112, — написал Евраев в своем Telegram-канале.

Помимо этого, из-за атаки движение транспорта на выезде из Ярославля в Москву временно ограничили. Губернатор призвал водителей отказаться от поездок в этом направлении или выбрать пути объезда.

5 августа губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара украинского БПЛА по частному дому в селе Козыревка один человек погиб, еще семеро пострадали.

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