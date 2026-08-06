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В Крыму серьезно повреждены ключевые объекты энергетики — ситуация 6 августа

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. В четверг, 6 августа, в Крыму действуют ограничения электроснабжения на всей территории полуострова. Об этом сообщили в «Крымэнерго».

Источник: Крымэнерго

«В связи с серьезными повреждениями оборудования на ключевых объектах энергетической инфраструктуры подача электроэнергии в наиболее пострадавшие районы зависит от возможностей электрической сети и готовности к эксплуатации поврежденных объектов как предприятия “Крымэнерго”, так и источника питания — магистральной электрической сети», — сказано в сообщении.

Отключения происходят оперативно. При этом энергетики в круглосуточном режиме поэтапно, по мере готовности сетей, осуществляют подачу света в населенные пункты, добавили в пресс-службе предприятия.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

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