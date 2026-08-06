В Крыму серьезно повреждены ключевые объекты энергетики — ситуация 6 августа

«В связи с серьезными повреждениями оборудования на ключевых объектах энергетической инфраструктуры подача электроэнергии в наиболее пострадавшие районы зависит от возможностей электрической сети и готовности к эксплуатации поврежденных объектов как предприятия “Крымэнерго”, так и источника питания — магистральной электрической сети», — сказано в сообщении.
Отключения происходят оперативно. При этом энергетики в круглосуточном режиме поэтапно, по мере готовности сетей, осуществляют подачу света в населенные пункты, добавили в пресс-службе предприятия.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.