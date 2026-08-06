В Уфе студентка перевела мошенникам более 900 тысяч рублей.

Доверившись мошенникам, девушка оформила несколько кредитов на общую сумму более 840 тысяч рублей, а также сдала в ломбард свои ювелирные изделия, получив за них более 70 тысяч рублей. Все деньги она перевела на «безопасный» счет. Лжесотрудники Центробанка обещали аннулировать все кредиты и вернуть средства. Однако этого не произошло.