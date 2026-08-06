В Уфе студентка перевела мошенникам более 900 тысяч рублей.

В Уфе в полицию обратилась студентка одного из столичных вузов. Девушка сообщила, что ей позвонили неизвестные и выманили у неё более 900 тысяч рублей.
Аферисты действовали по классической схеме. Сначала ей позвонил якобы сотрудник службы доставки и сообщил о поступлении посылки на её имя. Он попросил продиктовать код из SMS. Девушка назвала цифры.
Затем ей позвонили лжепредставители Госуслуг, Центробанка и службы безопасности. Они убедили девушку, что на её имя неизвестные оформили кредит. Злоумышленники вошли в доверие и пообещали студентке помочь решить проблему.
Доверившись мошенникам, девушка оформила несколько кредитов на общую сумму более 840 тысяч рублей, а также сдала в ломбард свои ювелирные изделия, получив за них более 70 тысяч рублей. Все деньги она перевела на «безопасный» счет. Лжесотрудники Центробанка обещали аннулировать все кредиты и вернуть средства. Однако этого не произошло.
Когда потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов, обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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