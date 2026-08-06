Дело экс-губернатора Челябинской области Юревича о взятках на 3 миллиарда поступило в суд в Москве

Как следует из картотеки Тверского райсуда, дело поступило 5 августа и было передано судье Марине Багровой. Дата первого заседания пока не назначена.
Изначально, после завершения расследования, дело поступило в Центральный районный суд Челябинска 31 марта. Через неделю судья Полина Евсеева вынесла постановление о передаче материалов по подсудности в Тверской районный суд Москвы. Прокуратура не согласилась с этим решением и оспорила его. Однако в начале июля областной суд отклонил жалобу надзорного ведомства, и постановление первой инстанции вступило в законную силу.
Бывшего губернатора обвиняют в двух взятках, а также в незаконном приобретении и хранении оружия. В свою очередь, его советнику вменяют посредничество во взяточничестве.
По версии следствия, в 2010—2014 годах Юревич получил в Москве и Челябинске от представителей дорожных компаний более 3,2 миллиарда рублей. Деньги передавались за совершение действий, входивших в его служебные полномочия как губернатора и связанных с ремонтом и содержанием автодорог. Также, согласно материалам дела, в 2012 году он получил через Москалюка 26 миллионов рублей от тогдашнего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко за покровительство по службе.
Кроме того, при обыске в доме Юревича нашли револьвер. Следствие считает, что оружие он незаконно приобрёл у неустановленного лица в период с 2012 по 2017 год, а затем хранил у себя до момента изъятия.
Для обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых стоимостью свыше 700 миллионов рублей наложен арест. Сейчас Юревич и Москалюк находятся в международном розыске.
Напомним, о завершении расследования дела и передаче его в суд Следственный комитет России сообщил 17 марта.