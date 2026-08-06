Дело экс-губернатора Челябинской области Юревича о взятках на 3 миллиарда поступило в суд в Москве

По версии следствия, в 2010—2014 годах Юревич получил в Москве и Челябинске от представителей дорожных компаний более 3,2 миллиарда рублей. Деньги передавались за совершение действий, входивших в его служебные полномочия как губернатора и связанных с ремонтом и содержанием автодорог. Также, согласно материалам дела, в 2012 году он получил через Москалюка 26 миллионов рублей от тогдашнего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко за покровительство по службе.