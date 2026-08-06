Два человека пострадали в ДТП с тремя машинами в Приморье

В Шкотовском округе Приморья водитель легкового автомобиля спровоцировал массовую аварию. Из-за выезда седана на встречную полосу еще две машины вылетели с дороги в кювет.
ДТП произошло на 41-м километре дороги Артем — Находка в районе поселка Смоляниново. Водитель Toyota Chaser выехал на полосу встречного движения через сплошную линию разметки и врезался в Honda Airwave.
От удара универсал съехал в кювет и перевернулся на крышу. Сам седан развернуло на дороге, где он столкнулся еще и с грузовиком Isuzu Elf, который после удара опрокинулся на бок.
В результате тройной аварии травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля Honda Airwave.
«Полицейскими проводится комплекс проверочных мероприятий, назначен ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято решение», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Госавтоинспекторы напоминают, что выезд на встречную полосу в запрещенных местах является одним из самых опасных нарушений ПДД.