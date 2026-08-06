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Губернатор Ярославской области сообщил о самой массовой атаке БПЛА на регион

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что минувшей ночью регион подвергся самой массовой атаке беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что минувшей ночью регион подвергся самой массовой атаке беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня в нашем регионе отражена самая массовая атака вражеских БПЛА. Силами РЭБ и ПВО ликвидированы все 88 беспилотников», — отметил он. Позднее чиновник уточнил, что над регионом сбили 92 дрона.

По словам господина Евраева, жертв и пострадавших нет. Сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла, есть повреждения автомобилей. Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим, добавил губернатор.

Московский проспект в Ярославле пока перекрыт. Специалисты ликвидируют обломки БПЛА, пояснил Михаил Евраев.

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