Кобзев показал первые фото с места крушения самолёта Cessna 182 в Приангарье

Напомним, что самолёт Cessna 182 выполнял полёт для наблюдения за лесами Бодайбинского района и контроля за пожарной обстановкой. 3 августа борт должен был прибыть в посёлок Мама, но в назначенное время не вышел на связь и не вернулся. Для поиска воздушного судна были задействованы самолёт Ан-26, вертолёт Ми-8 и дополнительный борт Cessna. 5 августа пропавший самолёт удалось обнаружить, после чего спасатели приступили к эвакуации экипажа.