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В Свердловской области остаются затопленными более 1100 участков

Также остаются затопленными 35 домов.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области за сутки от воды освободились 3 жилых дома и 80 приусадебных участков. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. При этом в зоне подтопления остаются 35 домов.

— В зоне подтопления остаются 32 жилых дома, 3 дачных дома, 1126 приусадебных участков, 9 низководных мостов и 1 участок автомобильной дороги, — отметили в ведомстве.

Транспортное сообщение ограничено с 19 населенными пунктами — в них расположены 667 домов, в которых проживают 1622 человека, из которых 364 — дети.

В населенных пунктах, отрезанных паводком от большой земли, создан запас лекарств и продуктов, а также работает мобильная связь. На случай пожара здесь сформированы добровольческие пожарные дружины.

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