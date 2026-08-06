Жительница Волгоградской области проиграла на фейковой бирже кредитные 4,5 млн

30-летняя жительница Жирновского района потеряла 4,5 миллиона рублей, доверившись незнакомцам, предложившим ей поучаствовать в игре на финансовой бирже ради высокой прибыли.
В течение нескольких недель доверчивая женщина переводила деньги через различные банковские приложения и по QR-кодам на счета, указанные мошенниками. Общая сумма потерянных в итоге средств составила крупную сумму, причем большая часть была взята в кредит.
Когда женщина попыталась вывести вложенные средства, ей сообщили, что при досрочном снятии деньги «прогорят» и она потеряет всё. Позже она поняла, что столкнулась с мошенниками и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.