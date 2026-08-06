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В Тверской области обломки БПЛА повредили фасад склада Wildberries

Пострадавших в результате падения обломков БПЛА на склад Wildberries в Тверской области нет.

Источник: Комсомольская правда

В Тверской области обломки украинского БПЛА упали на логистический комплекс Wildberries. В результате инцидента поврежден фасад здания, пострадавших нет. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» в четверг врио губернатора региона Виталий Королев.

По его словам, силы ПВО отражали атаку беспилотников над областью. Падение обломков привело к незначительным повреждениям фасада комплекса. Глава региона также добавил, что в Калининском округе обломки повредили несколько хозяйственных построек в СНТ, жители не пострадали.

Во вторник, 4 августа, в результате атаки украинских беспилотников на логистический объект Wildberries в Красном Бору Ленинградской области вспыхнул пожар.

Также 5 августа в Тульской области произошло возгорание на территории сортировочного центра Wildberries после падения украинского беспилотника. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что в ту же ночь силы ПВО уничтожили 107 дронов, атаковавших область.

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