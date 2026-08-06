Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки БПЛА повредили фасад логистического комплекса Wildberries под Тверью

В Тверской области силы ПВО 6 августа отразили атаку беспилотников. В результате падения обломков одного из сбитых дронов пострадал логистический комплекс Wildberries — повреждён фасад здания. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королёв.

«В результате падения обломков беспилотника незначительно повреждён фасад логистического комплекса “Вайлдберриз”. Люди не пострадали», — написал он.

Кроме того, в Калининском округе обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества, повредив несколько хозяйственных построек. Жители также не пострадали. На месте работают оперативные службы, специалисты продолжают ликвидацию последствий.

Ранее пожар охватил сортировочный центр Wildberries в Тульской области, всё случилось в ночь на 5 августа после падения беспилотника. Компания эвакуировала сотрудников с территории центра. На месте продолжили работу пожарные подразделения, которые занимались ликвидацией последствий происшествия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше