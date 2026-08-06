Евраев сообщил об отражении крупнейшей атаки БПЛА на Ярославскую область

«Сегодня в нашем регионе отражена самая массовая атака вражеских БПЛА. Силами РЭБ и ПВО ликвидированы все 88 беспилотников», — сообщил глава региона.
Вследствие атаки произошло возгорание частного жилого дома. В ряде многоквартирных домов были выбиты оконные стекла, также зафиксированы повреждения автомобилей. Движение по Московскому проспекту перекрыто в связи с работами по устранению обломков беспилотников.
«Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим», — заверил губернатор.
Мероприятия по отражению атаки Вооруженных сил Украины на Ярославскую область продолжаются. В настоящий момент прямой угрозы повторного налета БПЛА на территории региона не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в небе над Ростовской областью были сбиты свыше 20 украинских беспилотников.