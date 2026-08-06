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Евраев сообщил об отражении крупнейшей атаки БПЛА на Ярославскую область

В Ярославской области была отражена наиболее масштабная за весь период атака беспилотных летательных аппаратов на территорию региона. По словам губернатора Михаила Евраева, жертв и пострадавших нет, при этом силами противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы было уничтожено 88 дронов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в нашем регионе отражена самая массовая атака вражеских БПЛА. Силами РЭБ и ПВО ликвидированы все 88 беспилотников», — сообщил глава региона.

Вследствие атаки произошло возгорание частного жилого дома. В ряде многоквартирных домов были выбиты оконные стекла, также зафиксированы повреждения автомобилей. Движение по Московскому проспекту перекрыто в связи с работами по устранению обломков беспилотников.

«Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим», — заверил губернатор.

Мероприятия по отражению атаки Вооруженных сил Украины на Ярославскую область продолжаются. В настоящий момент прямой угрозы повторного налета БПЛА на территории региона не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в небе над Ростовской областью были сбиты свыше 20 украинских беспилотников.

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