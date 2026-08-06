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Силы ПВО за ночь сбили 605 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали над территорией России 605 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в четверг, 6 августа, сообщили в Минобороны.

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали над территорией России 605 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в четверг, 6 августа, сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области.

Кроме того, дроны были замечены над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей, передает пресс-служба оборонного ведомства.

В этот же день стало известно, что частный дом сгорел, в нескольких многоэтажках выбило стекла после самой массовой атаки БПЛА на Ярославскую область.

Из-за этого движение транспорта на выезде из Ярославля в Москву временно ограничили. Водителей призвали отказаться от поездок в этом направлении или выбрать пути объезда.

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