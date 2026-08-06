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Ракетная опасность угрожает Воронежской области утром 6 августа

В регионе работают системы оповещения.

Источник: АиФ Воронеж

Ракетную опасность объявили в Воронежской области в 8:37 6 августа, сообщил губернатор Александр Гусев.

В регионе работают системы оповещения.

Если вы дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или укрытие.

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