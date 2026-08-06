Ракетная опасность угрожает Воронежской области утром 6 августа

Ракетную опасность объявили в Воронежской области в 8:37 6 августа, сообщил губернатор Александр Гусев.
В регионе работают системы оповещения.
Если вы дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или укрытие.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше