Склад Wildberries в Тверской области был поврежден при атаке БПЛА

Объект Wildberries в Тверской области получил повреждения при ночной атаке беспилотников на регион. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев.
«В результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса, — сообщил чиновник. — Люди не пострадали».
Также, по словам губернатора, обломки БПЛА повредили несколько хозяйственных построек в СНТ в Калининском округе. Местные жители не пострадали.
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