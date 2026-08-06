ПВО отразила массированный налёт 605 украинских дронов на регионы России

Ранее сообщалось, что над Ярославской областью сбили 88 беспилотников — это самая массовая атака за последнее время. Погибших и раненых нет. Но есть разрушения: сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных выбило стёкла, пострадали машины местных жителей. Власти пообещали выплатить компенсации всем, кто понёс ущерб.