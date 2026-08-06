ПВО отразила массированный налёт 605 украинских дронов на регионы России

Беспилотники сбивали над 17 регионами страны, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую и другие области, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Чёрного морей.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 5 августа до 8:00 мск 6 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что над Ярославской областью сбили 88 беспилотников — это самая массовая атака за последнее время. Погибших и раненых нет. Но есть разрушения: сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных выбило стёкла, пострадали машины местных жителей. Власти пообещали выплатить компенсации всем, кто понёс ущерб.
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