Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО отразила массированный налёт 605 украинских дронов на регионы России

В течение ночи с 5 на 6 августа российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников. Всего было перехвачено и уничтожено 605 БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Беспилотники сбивали над 17 регионами страны, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую и другие области, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Чёрного морей.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 5 августа до 8:00 мск 6 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что над Ярославской областью сбили 88 беспилотников — это самая массовая атака за последнее время. Погибших и раненых нет. Но есть разрушения: сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных выбило стёкла, пострадали машины местных жителей. Власти пообещали выплатить компенсации всем, кто понёс ущерб.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше