Беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область 6 августа

БПЛА ВСУ атаковали Нижегородскую область 6 августа. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, в период с 20:00 5 августа до 08:00 6 августа дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 605 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
БПЛА были нейтрализованы над рядом российских регионов — в их числе не только Нижегородская область, но и Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Московский регион и Краснодарский край. Кроме того, аппараты были сбиты над территорией Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ранее нижегородский аэропорт снова ввел ограничения для самолетов 6 августа.