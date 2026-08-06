Смотрителя знаменитого заповедника ЮНЕСКО съел неизвестный зверь

В Таиланде неизвестный хищник растерзал 48-летнего смотрителя заповедника Хуайкхакхэнг. Тело Сакарина Вичаджана обнаружили 5 августа в ручье недалеко от наблюдательного поста, сообщает The Thaiger.
Останки мужчины были частично съедены. В 200 метрах от места, где нашли тело, коллеги обнаружили личные вещи погибшего, мобильный телефон и москитную сетку со скальпом. На земле остались следы волочения.
Поиски смотрителя начались утром 5 августа, когда он не явился на собрание по организации молодежного лагеря на территории заповедника. В администрации предполагают, что на мужчину напал тигр — на территории обитают эти хищники. Точные обстоятельства выясняются.
Заповедник Хуайкхакхэнг создан в 1972 году, с 1991 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Свободное посещение запрещено — территория используется для восстановления популяций исчезающих животных, в том числе последней в стране дикой популяции водяных буйволов. Для посетителей открыты только несколько зон на границах заповедника.
Нападения диких хищников на людей происходят в разных частях света. В начале августа в индийском штате Одиша крокодил утащил под воду 46-летнюю женщину, совершавшую утреннее омовение в реке.