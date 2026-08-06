Смотрителя знаменитого заповедника ЮНЕСКО съел неизвестный зверь

Заповедник Хуайкхакхэнг создан в 1972 году, с 1991 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Свободное посещение запрещено — территория используется для восстановления популяций исчезающих животных, в том числе последней в стране дикой популяции водяных буйволов. Для посетителей открыты только несколько зон на границах заповедника.