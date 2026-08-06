Безрукова получила травму ноги, из-за которой передвигается в инвалидном кресле

Российскую актрису Ирину Безрукову заметили в инвалидном кресле на одном из столичных вокзалов. Кадры в четверг, 6 августа, распространили журналисты.
По данным издания StarHit, артистка получила серьезную травму ноги. На фото видно, что у поезда ее встречает Станислав Влайку — пиар-директор актрисы и селебрити-менеджер.
Мужчина помог Безруковой пересесть из вагона в инвалидное кресло, после чего старался оградить артистку от лишнего внимания.
Левая нога актрисы загипсована, на нее она опираться не может. По предварительным данным, речь может идти о серьезном переломе — травме, которая требует отмены спектаклей и приостановки съемок.
Российский артист Алексей Воробьев, в свою очередь, недавно признался, что часто скрывает от своей жены Аиды Гарифуллиной опасные трюки, которые ему приходится совершать на съемках проектов.
Кроме того, ранее стало известно, что певцу Алексею Глызину запретили выступать с танцами на сцене из‑за тромбоза ноги. Артист страдал от боли и не обращался к врачам, пока его состояние не ухудшилось.