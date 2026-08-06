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15 техногенных пожаров за сутки потушили спасатели в Ростовской области

40 возгораний и последствия шести ДТП ликвидировали спасатели в Ростовской области за сутки.

Экстренные службы донского региона подвели статистику реагирования на чрезвычайные ситуации за минувшие сутки. По данным областных спасателей, 5 августа основные силы ведомств были брошены на борьбу с огнем и устранение последствий аварий.

За прошедший день сотрудники экстренных служб потушили 15 техногенных пожаров. Существенную нагрузку на оперативные подразделения создала сложная природная обстановка: спасателям пришлось ликвидировать 25 очагов горения сухой растительности и камыша.

Кроме того, профильные службы шесть раз привлекались для оказания помощи и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на дорогах региона. Устранение суточных ЧП потребовало мобилизации значительных ресурсов.

Всего к работам на территории Ростовской области за минувшие 24 часа привлекались 576 человек личного состава и 144 единицы специализированной техники.