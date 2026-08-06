В Ростовской области за сутки потушили 40 пожаров, включая возгорание на АЗС

В Ростове горели заправка и автомобили, припаркованные во дворе многоквартирного дома. Оба пожара стали стали звеньями одной цепи. В ночь на 5 августа житель Запорожья приехал на ростовскую АЗС, чтобы заправить емкости топливом и перепродать в Мелитополе. Однако тара загорелась прямо в его микроавтобусе. Водитель пытался потушить пламя, но не справился — выбросил из машины куб и уехал. После этого завернул во двор многоэтажки в надежде справиться с пожаром в машине. Однако это ему тоже не удалось и в итоге он просто убежал, бросил полыхающий микроавтобус. От него по цепочке загорелись припаркованные во дворе машины,