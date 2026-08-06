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В Ростовской области за сутки потушили 40 пожаров, включая возгорание на АЗС

В Ростове из-за перекупщика бензина загорелись заправка и 21 автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за сутки 5 августа потушили 40 пожаров. Такую статистику привели в Главном управлении МЧС России по Ростовской области.

По информации ведомства, спасатели ликвидировали 15 техногенных пожаров, а также 25 загораний сухой растительности и камыша.

В Ростове горели заправка и автомобили, припаркованные во дворе многоквартирного дома. Оба пожара стали стали звеньями одной цепи. В ночь на 5 августа житель Запорожья приехал на ростовскую АЗС, чтобы заправить емкости топливом и перепродать в Мелитополе. Однако тара загорелась прямо в его микроавтобусе. Водитель пытался потушить пламя, но не справился — выбросил из машины куб и уехал. После этого завернул во двор многоэтажки в надежде справиться с пожаром в машине. Однако это ему тоже не удалось и в итоге он просто убежал, бросил полыхающий микроавтобус. От него по цепочке загорелись припаркованные во дворе машины,

Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, сообщение о возгорании АСЗ на проспекте Королева 19/1 поступило в 1 час 4 минуты. Пожар на площади 150 квадратных метров тушили 16 человек личного состава на четырех единицах техники.

Примерно в то же время поступило сообщение о пожаре на проспекте Космонавтов 41/3.

— Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров: горели 21 автомобиль и здание, — добавили в экстренном ведомстве. — Для ликвидации ЧП привлекались восемь единиц техники. Возгорание было ликвидировано в 2 часа 42 минуты.

Всего за сутки на разные ЧП выезжали 576 сотрудников МЧС на 144 единицах техники.

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