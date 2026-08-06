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Четверо мужчин арестованы по подозрению в похищении новосибирца

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии задержали четырех граждан, подозреваемых в похищении человека в микрорайоне Горский в Новосибирске и вымогательстве.

Источник: Российская газета

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошел в ночь на 27 июня. По версии следствия, подозреваемые подъехали к дому, расположенному в Горском, где принудительно поместили в автомобиль 45-летнего мужчину и вывезли его за пределы Новосибирска.

В лесном массиве на территории Мошковского района злоумышленники, применяя физическую силу, потребовали от потерпевшего передачи 400 тысяч рублей, мотивируя свои действия необходимостью погашения долга. После этого они оставили мужчину на трассе и скрылись. Потерпевший обратился в полицию.

В ходе обысков по местам жительства задержанных оперативниками изъяты травматический пистолет, три пневматических пистолета, шесть мобильных телефонов, восемь банковских карт, а также жесткий диск и системный блок. Следком возбудил дело по статьям о похищении человека и вымогательстве. Фигуранты дела отправлены под стражу.

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