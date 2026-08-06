Силы ПВО за ночь сбили над Россией 605 БПЛА

В Курской области беспилотник ударил по частному дому в селе Козыревка, в результате один человек погиб, шестеро ранены. В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали два человека. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся самой массовой атаке: было сбито 88 дронов, сгорел частный дом, еще в нескольких повреждены стекла. В Воронежской области уничтожены 57 беспилотников, повреждены постройки двух агропредприятий. В Тверской области при падении обломков БПЛА незначительно поврежден фасад логистического комплекса Wildberries. В Ростовской области сбили более 20 БПЛА, в Калужской области — 17, в Тульской области — семь, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.