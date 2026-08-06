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Число перехваченных БПЛА ВСУ над Ярославской областью увеличилось до 92

Ещё четыре дрона были уничтожены в Ярославской области в ходе дополнительной серии перехватов. Всего над регионом ликвидировано 92 беспилотника, написал губернатор Михаил Евраев.

«Ещё серия сбитий на территории региона. Сейчас ликвидированы все 92 вражеских БПЛА. Из-за упавших обломков произошло возгорание трёх частных домов, выбиты стёкла в нескольких многоквартирных, повреждены личные автомобили жителей региона. Информация по пострадавшим уточняется», — заявил он.

На месте продолжают работу подразделения Министерства обороны, сотрудники регионального министерства безопасности и силовых ведомств. Евраев призвал жителей сохранять спокойствие и дождаться официального отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Всего за ночь с 5 на 6 августа российские военные отразили крупную атаку украинских дронов — сбили 605 беспилотников. БПЛА уничтожали над 17 регионами — среди них Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Крым и акватории Азовского и Чёрного морей.

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