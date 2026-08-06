В Ростовской области в страшном ДТП погибла женщина

Авария произошла 5 августа на автодороге, соединяющей село Чалтырь и хутор Калинин. По предварительным данным полиции, 76-летний водитель автомобиля Kia Rio, совершая маневр поворота на второстепенную дорогу, не уступил преимущество в движении встречной Toyota Camry. От силы удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с двигавшейся Lada Granta.