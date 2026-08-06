В Ростовской области в страшном ДТП погибла женщина

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства дорожной аварии с участием трех транспортных средств. Подробности инцидента сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла 5 августа на автодороге, соединяющей село Чалтырь и хутор Калинин. По предварительным данным полиции, 76-летний водитель автомобиля Kia Rio, совершая маневр поворота на второстепенную дорогу, не уступил преимущество в движении встречной Toyota Camry. От силы удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с двигавшейся Lada Granta.
Жертвой аварии стала 63-летняя пассажирка Kia Rio. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
«Также имеется еще два пострадавших, которые были оперативно доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время проводится проверка для установления всех деталей и точных причин трагедии.