Полуголый мужчина устроил скандал у ресторана и бросался под машины

По словам персонала, неизвестный мужчина практически без одежды попытался зайти в ресторан. На просьбы сотрудников покинуть помещение он отреагировал агрессивно: устроил громкий скандал, после чего выбежал на улицу и начал кидаться под автомобили, создавая реальную угрозу для своей жизни и других участников движения. Опасаясь за безопасность, работники нажали тревожную кнопку.