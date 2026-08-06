Полуголый мужчина устроил скандал у ресторана и бросался под машины

Поздним вечером во Владивостоке на Океанском проспекте сработала тревожная кнопка в популярном ресторане «Супра». Причиной стало неадекватное поведение полураздетого мужчины, который пытался прорваться внутрь заведения, а когда его выгнали, устроил дебош на дороге — бросался под колёса проезжающих машин.
По словам персонала, неизвестный мужчина практически без одежды попытался зайти в ресторан. На просьбы сотрудников покинуть помещение он отреагировал агрессивно: устроил громкий скандал, после чего выбежал на улицу и начал кидаться под автомобили, создавая реальную угрозу для своей жизни и других участников движения. Опасаясь за безопасность, работники нажали тревожную кнопку.
На вызов оперативно прибыл наряд Росгвардии. Силовики пресекли опасные действия мужчины и вызвали на место бригаду скорой помощи. До приезда медиков задержанный не успокаивался: по словам росгвардейцев, он несколько раз пытался напасть на них, проявляя явные признаки психического расстройства или сильного опьянения.
Благодаря слаженным действиям сотрудников вневедомственной охраны удалось избежать травм и ДТП. Мужчину передали бригаде скорой для осмотра и возможной госпитализации. Кто он, почему оказался в таком состоянии и что послужило причиной срыва — предстоит выяснить медикам и полиции.