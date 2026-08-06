Обломки БПЛА упали на здание логистического комплекса Wildberries в Тверской области

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнули на здание логистического комплекса Wildberries в Тверской области. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил глава региона Виталий Королев.
— В результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса «Вайлдберриз». Люди не пострадали, — уточнил он в своем канале на платформе МАКС.
Кроме того, в Калининском округе обломки дрона повредили несколько хозяйственных построек в СНТ. По предварительным данным, никто ранений не получил.
В этот же день губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что частный дом сгорел, в нескольких многоэтажках выбило стекла после самой массовой атаки БПЛА на регион.
Кроме того, 5 августа в результате удара украинского дрона по частному дому в Курской области один человек погиб, еще семеро пострадали.