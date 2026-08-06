605 БПЛА уничтожили над Воронежской областью и другими регионами ночью

Прошедшей ночью была отражена атака БПЛА на Воронежскую область, сообщает Минобороны РФ.
Количество уничтоженных над регионом беспилотников не уточняется, но известно, что всего с 20:00 5 августа до 8:00 мск 6 августа над территорией РФ было ликвидировано 605 БПЛА самолетного типа.
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотники над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
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