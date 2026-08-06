В Сосновоборске задержали семейную пару наркозакладчиков

В Сосновоборске поймали семейную пару наркозакладчиков. В результате совместной работы оперативников УНК ГУ МВД России по краю и ОНК МО МВД России «Березовский» в Сосновоборске задержаны супруги, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД.
Установлено, что 40-летний мужчина и 35-летняя женщина работали закладчиками более двух месяцев. За крупной партией наркотиков они ездили в Красноярск, потом расфасовывали и распространяли в Сосновоборске и близлежащих населенных пунктах. В квартире задержанных и в местах сделанных ими закладок изъяли более 50 грамм вещества.
Сейчас задержанные под стражей. Им может грозить до 15 лет колонии.
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