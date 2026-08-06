В Сосновоборске задержали семейную пару наркозакладчиков

Установлено, что 40-летний мужчина и 35-летняя женщина работали закладчиками более двух месяцев. За крупной партией наркотиков они ездили в Красноярск, потом расфасовывали и распространяли в Сосновоборске и близлежащих населенных пунктах. В квартире задержанных и в местах сделанных ими закладок изъяли более 50 грамм вещества.